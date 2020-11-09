مجلس النواب بطرابلس يتفق مع المركزي وديوان المحاسبة على رسم سياسات اقتصادية لتخفيف العبء عن المواطن

عقدت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب بطرابلس اجتماعا اليوم الإثنين بمجمع القاعات الرئيسية ريكسوس بالعاصمة، مع مندوبي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووزارات التخطيط والمالية والاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء في وضع رؤية مشتركة وموحدة بهدف وضع سياسة اقتصادية ناجعة، تخفف العبء عن المواطن، وكذلك عقد اجتماعات دورية لتحقيق مجموعة من التوصيات يمكن ترجمتها إلى واقع من خلال قرارات ومناشير تصدر من الجهات ذات الاختصاص.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعات مجلس النواب بطرابس للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً على حياة المواطن، وبناءً على جلسات الإحاطة التي عقدها مجلس النواب مع الأطراف ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية.

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