مصرف السراي يكشف تعرضه لمحاولة اختلاس مبلغ 3.9 مليون دينار ليبي

طرابلس 09 نوفمبر 2020 (وال) – كشف مصرف السراي للتجارة والاستثمار بطرابلس “أتيب”، اليوم الإثنين، تعرضه لعملية اختلاس أموال بقيمة 3.9 مليون دينار، من أحد موظفيه، لافتًا إلى أنه تم التصدي للمحاولة وإفشالها.

ونفى المصرف، في بيان، الأخبار التي وصفها بـ “المغلوطة” بشأن تعرضه لاختلاس قيمة كبيرة تصل إلى 35 مليون دينار، مؤكداً صحة العملية، حيث أكد أن المبلغ هو 3.9 مليون دينار، موضحاً أن محاولة الاختلاس جرى اكتشافها من خلال التحقق من أرصدة ومعاملات بعض الزبائن في الثاني من أكتوبر 2020، حيث تبين وجود خصومات غير معروفة نُفّذت في النصف الثاني من سبتمبر 2020.

المصرف، وفي بيان له، قال: “بناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل للتحقق مما إذا كان هناك تجاوزات تستلزم تشكيل لجنة تحقيق”، متابعاً “على الفور وفي ذات اليوم أنهى فريق العمل تحقيقه المبدئي وتبيّن أن هناك نشاط مالي مشبوه يرتقي إلى الجريمة المالية”، مضيفاً “شُكّلت لجنة تحقيق في اليوم التالي وتم إبلاغ النيابة العامة، إثر وضع اليد على جميع الأدلة والقرائن التي تدل على الجريمة المالية التي نفّذها مسؤول علاقات الزبائن ويدعى “ف ب خ”.

وتابع: “أن الموظف نفّذ عمليات احتيالية بين حسابات شركات بصفته مسؤول علاقات زبائن، مستغلاً صلاحياته الوظيفية والقانونية في التلاعب بالحسابات مصبغًا عليها الصفة الشرعية عبر تزوير طلبات دفع وتحويل ومستغلًا اطلاعه على التوقيعات ومهامه الإشرافية الطبيعية بحكم وظيفته مبيتًا النية على خيانة الأمانة واستغفال زملائه ورؤسائه”، مشيراً إلى أن الموظف استغل صلاحياته الممنوحة له بحكم وظيفته في الدخول لحسابات بعض الزبائن من الشركات ومباشرة إجراء الحوالات والعمليات المصرفية من خلال المنظومة المصرفية عن طريق استعمال اسم المستخدم الخاص به للدخول إلى هذه الحسابات قاصدا الاستحواذ على قيم مالية.

وقال المصرف: إن المحاولة “نشأ عنها محاولة اختلاسه لمبالغ مالية قيمتها 3.9 مليون دينار ليبي، والتي لم يتمكن من إخراجها خارج المنظومة المصرفية لمصرف السراي، ليتم رصدها واسترجاعها كاملة فيما بعد”، مؤكدًا على “أنه قدّم شكوى لنيابة شمال طرابلس الابتدائية للنظر في محاولة الاختلاس واتخاذ الإجراءات بالخصوص”. (وال – طرابلس) ع ع

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