المدعي العام العسكري بطرابلس يُطالب بإخلاء ممتلكات الجيش التي استولت عليها جهات عامة ومواطنين

أكد المدعي العام العسكري بطرابلس في بيان بأنه سيتم إصدار أوامر تتعلق بإخلاء ممتلكات الجيش وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الااعتداء على نفقة الفاعل و مسائلته جنائياً و تقديمه للمحاكمة طبقاً لأحكام القانون.

وقال المدعي العسكري في بيان، إن هناك تحقيقات جارية تتعلق بالإعتداءات التي طالت ممتلكات الجيش والمتمثلة في العقارات سواءً كانت مباني أو قطع أراضي ومعسكرات من قِبل أشخاص سواء مواطنين أو جهات اعتبارية أخرى.

وأضاف بأن على كل من له صلة بأعمال الاعتداء بضرورة سرعة إخلاء الأماكن، مشيرا إلى أنه لا حصانة لأحد في هذا الشأن، بحسب البيان.

وطالب جميع محرري العقود بعدم اتمام أية معاملة تتعلق بالعقارات المُعدة والمشغولة للأغراض العسكرية والذي سبق وأن تمت مخاطبة إدارة التفتيش القضائي بالخصوص.

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