المدعي العام العسكري بطرابلس يُطالب بإخلاء ممتلكات الجيش التي استولت عليها جهات عامة ومواطنين

أكد المدعي العام العسكري بطرابلس في بيان بأنه سيتم إصدار أوامر تتعلق بإخلاء ممتلكات الجيش وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الااعتداء على نفقة الفاعل و مسائلته جنائياً و تقديمه للمحاكمة طبقاً لأحكام القانون.
وقال المدعي العسكري في بيان، إن هناك تحقيقات جارية تتعلق بالإعتداءات التي طالت ممتلكات الجيش والمتمثلة في العقارات سواءً كانت مباني أو قطع أراضي ومعسكرات من قِبل أشخاص سواء مواطنين أو جهات اعتبارية أخرى.
وأضاف بأن على كل من له صلة بأعمال الاعتداء بضرورة سرعة إخلاء الأماكن، مشيرا إلى أنه لا حصانة لأحد في هذا الشأن، بحسب البيان.
وطالب جميع محرري العقود بعدم اتمام أية معاملة تتعلق بالعقارات المُعدة والمشغولة للأغراض العسكرية والذي سبق وأن تمت مخاطبة إدارة التفتيش القضائي بالخصوص.
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