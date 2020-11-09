الشؤون الاجتماعية بالوفاق تبحث المستجدات المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء

بحث المسؤلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني أمس الأحد، آخر المستجدات المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لللجنة العليا لمنحة الأسرة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية فاضي الشعافي ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أعضاء اللجنة.

ووفق بيان للوزارة، تناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمنحة من بينها كتاب وزير الشؤون الاجتماعية إلى مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى الإنتهاء من تطابق المنظومة الخاصة بالمنحة مع منظومة وزارة العمل والتأهيل.

وأشار البيان إلى تطرق الاجتماع للبدء في تجميع البيانات حسب النماذج التي تمت تعبئتها بالفروع.

وقالت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني فاضي الشافي في مقابلة مع قناة تبادل تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية، إن تنفيذ قرار منحة الزوجة والأبناء مرتبط بتخصيص ميزانية كافية من قبل المصرف المركزي لصرفها.

وأوضحت الشعافي، بأن في حال النظر إلى القرار الصادر منذ سنوات يجب على الحكومة صرف المنحة للزوجة والأبناء والفئات الأخرى المدرجة بالقرار، لكن الأمر يتوقف عند المصرف المركزي والمجلس الرئاسي أيضًأ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية