نواب طرابلس يتفق مع المركزي وديوان المحاسبة على وضع سياسة اقتصادية ناجعة

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اتفقت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب طرابلس اليوم الإثنين مع مندوبي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة على وضع سياسة اقتصادية ناجعة.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره مندوبين عن وزارات التخطيط والمالية والاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق على البدء في وضع رؤية مشتركة وموحدة تخفف العبء عن المواطن.

واتفق أيضًا على عقد أيضًا اجتماعات دورية لتحقيق مجموعة من التوصيات يمكن ترجمتها إلى واقع من خلال قرارات ومناشير تصدر من الجهات ذات الاختصاص.

وذكر مجلس النواب أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعاته للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً على حياة المواطن، وبناءً على جلسات الإحاطة التي عقدها مجلس النواب مع الأطراف ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية.