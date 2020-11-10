ميناء بنغازي البحري: وصول 3 سفن و458 حاوية بضائع وسلع مختلفة

بنغازي 10 نوفمبر 2020 (وال) – أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري دخول سفينة نقل الحاويات (ألـك) الوكيل الملاحي شركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 150 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، وفي بيان، اليوم الإثنين، قال: “رست على أرصفة الميناء السفينة (كنت شيب فون) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 186 حاوية بصائع متنوعة، وكذلك رست “السفينة (ميلي تاكي) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 122 حاوية بضائع مختلفة”. (وال – بنغازي) س س

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