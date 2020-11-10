بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 10/11/2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية :
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.28.5 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 6.275 دينار
حوالات دبي-تركيا – 6.30 دينار
اليورو = 7.44 دينار
الجنية الإسترليني 8.15 دينار
الليرة التركية 0.74 دينار
الدينار التونسي 2.31 دينار
الجنية المصري 0.40 دينار
الدينار الأردني 8.85 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ271 دينار
بطاقة ارباب الاسر ~ دينار
دولار بشيك المصدق: – 7.74 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 7.69 “مصرف الوحدة” – 7.17 “مصرف الجمهورية”.
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