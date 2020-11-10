الحديد والصلب تعلن عودة مصنع الدرفلة على الساخن بعد توقف لأيام

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الثلاثاء، عن عودة مصنع الدرفلة على الساخن للعمل بعد توقف لأيام.

وأوضحت الشركة في بيان، بأن عمليات تشغيل فرن مصنع الدفلة على الساخن بدأت أمس الاثنين، بعد توقف دام أسبوع منها خمسة أيام لتبريده ليكون بيئة ملائمة للعمل بداخله.

وبحسب البيان، يتطلب البدء في التشغيل الوصول بحرارة الفرن إلى 1250 درجة مئوية، حيث من المتوقع وصول مصنع الدرفلة على الساخن إلى إنتاجه للمسطحات بالسماكات المحددة من قبل إدارة تخطيط الإنتاج كما في السابق.

وأشار إلى أن عودة مصنع الدرفلة على الساخن إلى نشاطه بإنتاج اللفات المدرفلة على الساخن سياهم في تغطية احتياجات السوق حيث تشهد طلبا متزايدا بخاصة هذه الفترة.

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