الحديد والصلب تعلن عودة مصنع الدرفلة على الساخن بعد توقف لأيام

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الثلاثاء، عن عودة مصنع الدرفلة على الساخن للعمل بعد توقف لأيام.
وأوضحت الشركة في بيان، بأن عمليات تشغيل فرن مصنع الدفلة على الساخن بدأت أمس الاثنين، بعد توقف دام أسبوع منها خمسة أيام لتبريده ليكون بيئة ملائمة للعمل بداخله.
وبحسب البيان، يتطلب البدء في التشغيل الوصول بحرارة الفرن إلى 1250 درجة مئوية، حيث من المتوقع وصول مصنع الدرفلة على الساخن إلى إنتاجه للمسطحات بالسماكات المحددة من قبل إدارة تخطيط الإنتاج كما في السابق.
وأشار إلى أن عودة مصنع الدرفلة على الساخن إلى نشاطه بإنتاج اللفات المدرفلة على الساخن سياهم في تغطية احتياجات السوق حيث تشهد طلبا متزايدا بخاصة هذه الفترة.
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