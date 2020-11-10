عضو بنواب طرابلس: على المصرف المركزي اتخاذ قرار توحيد سعر الصرف وفتح الاعتمادات والمقاصة بين المصارف

قال عضو بمجلس النواب بطرابلس “أبوبكر أحمد سعيد” اليوم الثلاثاء إنه بعد أن تجاوز حجم إنتاج وتصدير النفط المليون برميل، ونجاح حوار 5+5 وبدء الحوار السياسي الليبي في تونس، على لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخاذ قرارات شجاعة موازية، أهمها توحيد سعر الصرف وفتح الاعتمادات والمقاصة بين المصارف.

وأضاف عضو مجلس النواب أن أعضاء من لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي في بنغازي أبلغو المجلس إنهم على استعداد للبث في أي قرارات لإصلاح السياسة النقدية.

وأكد “أبوبكر” أن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس هو المسؤول الأول والأخير وعليه أن يبادر اليوم قبل الغد ويدعو لجنة إدارة المصرف حتى من خلال الاجتماع عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية “على حد قوله”.

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