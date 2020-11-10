الواحة للنفط تبحث إيجاد حلول لإعادة الإنتاج بحقل الظهرة

بحث المسؤلون عن شركة الواحة لإنتاج النفط والغاز اليوم الثلاثاء، إيجاد الحلول المناسبة لإعادة الإنتاج بحقل الظهرة من خلال تركيب معدات سطحية مؤقتة للأبار ووضعها على الإنتاج.

ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة في طرابلس مع ممثلين عن شركة SGS السويسرية، ضمن مساعي الواحة إصلاح الأضرار التي نجمت عن الأحداث الماضيه التي مرت على الشركة.

ووفق بيان للشركة، فإن الشركة السويسرية أشارت إلى إمكانية وضع آبار النفط والغاز الجاهزة على الإنتاج من خلال تصميم وتركيب معدات سطحية مؤقته “Early production facilities” في زمن لايتعدى أشهر معدودة.

وقامت الشركة بتقديم عرض مبدئي فني يُبين إمكانية الاستفادة من معداتها للإنتاج المبكر لمحطات حقل الظهرة المتضررة واستعادة الإنتاج في زمن قصير، بحسب البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية