مالية المؤقتة تُحيل مرتباب شهر أكتوبر لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة، عن عزمها إحالة المخصصات المالية لمرتباب شهر أكتوبر لكافة الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة يوم الأحد القادم.

وطالبت الوزارة في البيان، من مراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية في البلديات بضرورة التواصل عبر المندوبين المحددين لاستلام الصكوك لكافة الوحدات الإدارية الواقعة تحت إشرافهم.

وقال الوكيل المساعد بوزارة المالية بالحكومة إدريس الشريف في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بأن عملهم يقتصر على تنفيذ أذونات الصرف لمرتبات العاملين في المؤسسات الحكومية وجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأوضح بأن الوزارة ليست لها علاقة بمرتبات الجهات التي تملك الذمة المالية المستقلة لها مثل المصارف وبعض الشركات والمؤسسات الأخرى.

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