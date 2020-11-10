النواب بطرابلس يبحث الصعوبات التي تواجه هيئة سوق الأوراق المالية

بحث المسؤلون عن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب بطرابلس اليوم الثلاثاء، الصعوبات التي تواجه عمل هيئة سوق الأوراق المالية

وبحسب بيان صادر عن المجلس، عقدت اللجنة اجتماع موسع جمع رئيسها عبدالمنعم بالكور والفريق الاستشاري التابع للجنة مع أعضاء هيئة سوق الأوراق المالية، حيث تناول الاجتماع التعريف بالهيئة ورؤيتها فيما يخص نشاطها القائم والصعوبات التي تواجهها.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الصعوبات التي تواجهها الهيئة وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال الفترة المقبلة، وفق البيان.

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