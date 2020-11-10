شركة مليتة” تعلن عن نقلة نوعية في استراتيجية الصيانة

بحثت شركة “مليته للنفط والغاز”، مع شركة “بوناتي”، ومقاول عقد الصيانة العامة، التقرير النهائي للجان الفنية المشتركة المكلّفة بإعداد عمليات التسليم والاستلام النهائي لجميع الوحدات الإنتاجية بالمجمع.

وتضمن الاجتماع، الذي شارك فيه مدير عام إدارة العمليات فرع الغاز، مدير إدارة الانتاج، مدير إدارة الصيانة، وإدارة مجمع مليته؛ التوقيع على شهادة التسليم النهائي، والتي تضمنت تنفيذ البنود الخاصة بعمليات التسليم والاستلام المنصوص عليها في العقد.

وبحسب الشركة؛ فإن هذا التعاون يعدّ نقلة نوعية في استراتيجية الصيانة بالشركة التي انطلقت أعمالها في بداية شهر يونيو 2020 وبشكل يومي متواصل.

وقد شارك في الاجتماع، رئيس وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة المكلّفة بإنهاء عقد الصيانة العامة بمجمع مليته ومندوبون عن أقسام الصيانة والإنتاج.

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