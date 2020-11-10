“الواحة” تدرس وضع آبار النفط الجاهزة على الإنتاج

بحثت شركة الواحة للنفط رفقة شركة ” SGS” السويسرية، إمكانية وضع آبار النفط والغاز الجاهزة على الإنتاج، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الإغلاقات الماضية، التي تسببت بتضرر فيها.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الشركة وبمشاركة رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة، أحمد عبدالله عمار رفقة مديري إدارات المشاريع الرئيسة والتخطيط والهندسة والعمليات وعدد من المختصين بالإدارات الفنية، إمكانية إجراء صيانة لهذه الآبار وذلك بتصميم وتركيب معدات سطحية مؤقتة في مدة محدودة.

وتخلل الاجتماع عرض مبدئي فني يبين إمكانية الاستفادة من معدات الشركة للإنتاج المبكر لمحطات حقل الظهرة المتضررة واستعادة الإنتاج في زمن قصير.

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