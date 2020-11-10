اقتصاد

“الواحة” تدرس وضع آبار النفط الجاهزة على الإنتاج

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت شركة الواحة للنفط رفقة شركة ” SGS” السويسرية، إمكانية وضع آبار النفط والغاز الجاهزة على الإنتاج، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الإغلاقات الماضية، التي تسببت بتضرر فيها.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الشركة وبمشاركة رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة، أحمد عبدالله عمار رفقة مديري إدارات المشاريع الرئيسة والتخطيط والهندسة والعمليات وعدد من المختصين بالإدارات الفنية، إمكانية إجراء صيانة لهذه الآبار وذلك بتصميم وتركيب معدات سطحية مؤقتة في مدة محدودة.

وتخلل الاجتماع عرض مبدئي فني يبين إمكانية الاستفادة من معدات الشركة للإنتاج المبكر لمحطات حقل الظهرة المتضررة واستعادة الإنتاج في زمن قصير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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