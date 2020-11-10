اقتصاد

بطاقات خاصة بالوقود لتفادي الازدحامات في جالو

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت اللجنة المشرفة على توزيع المحروقات وغاز الطهي في بلدية جالو، بتسجيل وإصدار البطاقات الخاصة بالتزود بالوقود لكافة المواطنين لضمان عدم حدوث ازدحامات أمام المستودعات.

وبحسب بيان نشرته البلدية عبر منصتها الرسمية، فإن إجمالي عدد البطاقات بلغ 5500 بطاقة، وعليه شددت اللجنة على جميع المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل حتى يتمكنوا من تعبئة الوقود دون عراقيل.

شار إلى أن هذه اللجنة شُكلت نتيجة للنقص الحاد في المحروقات وغاز الطهي الذي تشهده البلدية منذ فترة، وقامت بإطلاق هذه البطاقات في محاولة لإنهاء الازدحام المرافق لعملية التزود بالمحروقات وغاز الطهي، حسب بيان البلدية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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