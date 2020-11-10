مركز الرقابة على الأدوية يكشف عن كوارث إنسانية بمستشفى السكري بصلاح الدين

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الثلاثاء رفقة جهاز الردع لمكافحة الجريمة وجهاز الحرس البلدي والأمن المركزي طرابلس بزيارة تفتيشية رقابية استهدفت مستشفى السكري.

وكشف مركز الرقابة أنه قد سجل عدة مخالفات تمتلث في أن بعض الأدوات المستعملة متهالكة “صدئة”، واستعمال علبة بلاستيكية بدل صندوق السلامة “Safety box” للتخلص من المخلفات الطبية وهذا مخالف للاشتراطات الصحية، ووجود مواد تشغيل منتهية الصلاحية.

كما بين وجود أنبوب الصرف الصحي الخاص بكرسي الأسنان مكشوف غير مطابق للاشتراطات الصحية وعملية التخزين داخل الصيدلية غير جيدة ، ووجود رطوبة على حوائط الصيدلية، كما أن الثلاجة الخاصة بحفظ الأدوية غير نظيفة.

وسجل المركز أيضا وجود بعض الأسرة الطبية متهالكة وغير نظيفة، واستعمال علب كرتونية بدل صندوق السلامة للتخلص من المخلفات الطبية، وضبط معدات طبية منتهية الصلاحية، أما المخزن الرئيسي فالتهوية والإضاءة غير جيدة، والنظافة العامة غير جيدة،والحوائط غير مطلية وكذلك الأرضية غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأضاف المركز خلال بيان له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال المستشفى وتم إحالة التقرير للنيابة العامة وجهاز الحرس البلدي كلا حسب الاختصاص.

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