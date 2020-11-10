“حسني بي” يطالب بتوحيد سعر الصرف وفتح الاعتمادات والمقاصة بين المصارف

طالب رجل الأعمال “حسني بي” اليوم الثلاثاء المجلس الرئاسي والمركزي توحيد رسم الصرف لجميع الأغراض وفتح المنضومة والمقاصة على مصارف وفروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

كما طالب “بي” الرئاسي الغاء الدعم و دفع علاوة الطفل و الزوجة بمعدل عام 350 دل شهريا للاسرة، إضافةً لتطبيق القانون التجاري 23/2010 و قانون الاستثمار 6/2010 5- نطالب معاملة الشركات العامة حسب للقانون 23/2010 و عدم منح موازنات عامة لاية شركة حتى أن كانت نفطية او طاقة او كهرباء او صحة او تعليم.

وأضاف رجل الأعمال أنه في حال تمت هذه المطالبات سننرى الدولار بأقل من 4 دينارات خلال شهرين.

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