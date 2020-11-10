السفارة الأمريكية تعرب عن قلقها بمقتل “البرعصي”.. وتستنكر احتجاز القادمين من المنطقة الشرقية عبر معيتيقة

أعربت السفارة الأمريكية بليبيا اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ لقتل المحامية “حنان البرعصي” اليوم ببنغازي التي سعت بهمة ونشاط لمحاربة الفساد في ليبيا، مبينةً أنه لا ينبغي التسامح مع إسكات أصوات النشطاء السلميين.

وكررت السفارة التزامنا القوي بالسماح لجميع الليبيين، بمن فيهم النساء والشباب بالتعبير عن آرائهم فيما يتعلّق بمستقبل بلدهم، مؤكدةً أن جريمة القتل البشعة هذه على أهمية إنشاء حكومة تكون مسؤولة أمام الشعب الليبي بدلاً من السماح للفساد بإملاء مستقبل ليبيا.

وحتث السفارة الأمريكية بليبيا السلطات الليبية على التحقيق في جريمة القتل هذه وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة.

كما بينت عن استيائها بشأن التقارير التي تفيد بأن ركاب الخطوط الجوية المسافرين من بنغازي إلى طرابلس قد احتُجزوا بشكل غير قانوني بعد وصولهم على متن إحدى أولى الرحلات التجارية التي تم استئنافها بين الشرق والغرب.

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