“المصرف المتحد” يعاني من مشكلة نقس السيولة لعدة أشهر ويؤكد مخاطبته للمركزي دون تجاوب

قال مصرف المتحد للتجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء إن مشكلة نقص السيولة أصبحت كل المصارف تعاني منها رغم، أن المصرف عمل في السابق وعلى مدار الأشهر على توفيرها وحتى بعد النصف الأول من السنة.

وأضاف المتحد في بيان له عبر صفحته الرسمية “بالفيسبوك” أنه قد خاطب المصرف المركزي بهدف توفير مبلغ مالي لتغطية السحوبات، مبيناً أنه لم ينظر إلى الخطاب حتى تاريخه نظرا للظروف العامة للبلاد.

كما وبين المصرف أنه يتابع مع البنك المركزي للوصول لحل سريع في هذا الامر، داعيًا لإجراء حل بديل لمواجهة هذه المشكلة والتوجه لإصدار بطاقة تسهيل المحلية كأحد وسائل الدفع المتاحة حاليا.

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