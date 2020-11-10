ارتفاع للدولار واليورو وانهيار ملحوظ للذهب مقابل الدينار الليبي.. أخـر الأسـعـار

ارتفعت اسعار العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي واليورو من جديد مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، عقب موجة انخفاض مؤقت.

وسجل الدولار واليورو ارتفاعا نسبياً مقابل الدينار، كما سجلت العملات العربية تباينها مقابل الدينار فيما انتعشت الليرة التركية متأثرة بالصعود عالمياً أمام الدولار، كما انهار الذهب على خلفية تراجعه عالمياً.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 10-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.325 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.355 دينار

اليورو = 7.45 دينار

الجنية الإسترليني 8.20 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.28 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 264 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 307.9 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 351.9 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 330 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 375 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.74 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.67 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.65 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.13 دينار “مصرف الجمهورية”.

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