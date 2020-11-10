اقتصاد

حصري:بعد تصاعد قضية “التجاري الوطني” بخصوص التلاعب بالحسابات …مركزي طرابلس يوجه انذاراً لخنفر تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً من داخل أروقة المركزي على مراسلة إدارة الرقابة على المصارف والنقد إلى المدير التنفيذي لقطاع المخاطر بالتجاري الوطني “الصديق خنفر” .

حيث تضمنت الرسالة أن يلتزم “الصديق خنفر” بقرار مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني والذي ينص على أن يتم تعيين مدير تنفيذي جديد للبنك ، بالإضافة إلى تحميله كافة المسؤولية رفقة من تعامل معه في عدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعن أي تصرفات مخالفة لذلك وأنه سيتعرض للمسؤولية القانونية بالخصوص .

وكان مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء قد اعترض على قرار مجلس إدارة التجاري الوطني بتعيين مدير خلفاً لخنفر وأن يستمر في عمله .

حيث عين مجلس الإدارة في البداية البراني حسن مديراً خلفاً لخنفر والذي قدم استقالته بعد ذلك ليعين مجلس الإدارة من جديد جلال الصادي بصفة مؤقتة .

حيث تم هذا الأمر بعد تورط عدد من موظفي المصرف التجاري الوطني ضمنهم خنفر بقضية التلاعب بالحسابات والتي أكدت مصادر حصرياً لنا حيالها ، أي قيامهم بإحالة أموال من حساب الضرائب بفرع البنك بالبيضاء ، إلى بلدية البيضاء بالمخالفة .

وكان “الصديق خنفر” قد نفى في تصريح حصري لصدى الاقتصادية علاقته بهذا الموضوع وأن الموظفين المتورطين تم احالتهم للجهات المختصة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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