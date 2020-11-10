حصري:بعد تصاعد قضية “التجاري الوطني” بخصوص التلاعب بالحسابات …مركزي طرابلس يوجه انذاراً لخنفر تعرف على التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً من داخل أروقة المركزي على مراسلة إدارة الرقابة على المصارف والنقد إلى المدير التنفيذي لقطاع المخاطر بالتجاري الوطني “الصديق خنفر” .

حيث تضمنت الرسالة أن يلتزم “الصديق خنفر” بقرار مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني والذي ينص على أن يتم تعيين مدير تنفيذي جديد للبنك ، بالإضافة إلى تحميله كافة المسؤولية رفقة من تعامل معه في عدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعن أي تصرفات مخالفة لذلك وأنه سيتعرض للمسؤولية القانونية بالخصوص .

وكان مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء قد اعترض على قرار مجلس إدارة التجاري الوطني بتعيين مدير خلفاً لخنفر وأن يستمر في عمله .

حيث عين مجلس الإدارة في البداية البراني حسن مديراً خلفاً لخنفر والذي قدم استقالته بعد ذلك ليعين مجلس الإدارة من جديد جلال الصادي بصفة مؤقتة .

حيث تم هذا الأمر بعد تورط عدد من موظفي المصرف التجاري الوطني ضمنهم خنفر بقضية التلاعب بالحسابات والتي أكدت مصادر حصرياً لنا حيالها ، أي قيامهم بإحالة أموال من حساب الضرائب بفرع البنك بالبيضاء ، إلى بلدية البيضاء بالمخالفة .

وكان “الصديق خنفر” قد نفى في تصريح حصري لصدى الاقتصادية علاقته بهذا الموضوع وأن الموظفين المتورطين تم احالتهم للجهات المختصة .

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