وول ستريت جورنال تكشف عن الملايين من أصول حفتر وأبنائه في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من خلال تقرير الذي نشرته يوم الأحد أن حفتر يمتلك 17 من العقارات المختلفه تبلغ قيمتها حوالي 4.5 مليون دولار في ولاية فرجينيا يسيطر عليها ابنه وهي مملوكة لشركات “CLL ” ذات مسؤولية محدودة.

وأوضحت الصحيفة من خلال التقرير أن حيازة الممتلكات تتم في الغالب من خلال سلسلة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يسيطر عليها ابنه عقبة.

وأشار التقرير إلى أن تسجيل إحدى الشركات في منزل مساحته 5600 متر مربع في جريت فولز بولاية فيرجينيا تقدر قيمته بنحو 2.5 مليون دولار وفقا لتراخيص الأعمال وسجلات الملكية في فرجينيا

و تابعت وول ستريت جورنال بالقول إن سجلات الملكية تظهر أن حفتر يمتلك شخصيا شقة في ضاحية فولز تشيرش بولاية فيرجينيا ومزرعة من ثلاث غرف نوم في ريف فيرجينيا.

و أن أحد أبناء حفتر اشترى مزرعة خيول مقابل 700 ألف دولار في بويس بولاية فرجينيا في يوليو الماضي وفقا لتعداد البيانات المنشور في الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن أحد أبناء حفتر يمتلك حصانا عربيا أصيلا شارك في المسابقات الدولية في فرنسا والإمارات العربية المتحدة وفقا لقاعدة بيانات عامة عن ملكية الخيول مشيرة إلى أنه تم تسجيل هذا الحصان تحت اسم صدام بلقاسم عمر.