مصرف الوحدة يعلن عن توقف خدماته الإلكترونية

أعلن مصرف الوحدة التجاري اليوم الأربعاء عن توقف خدماته الإلكترونية والتي من ضمنها خدمات الوحدة موبايل وموبي كاش والوحدة أعمال، إلى حين الإنتهاء من التحديث والتطوير.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة المصرف بموقع فيسبوك، لم يذكر تفاصيل حول المدة الزمنية التي من الممكن أن تستغرقها أعمال التحديث والتطوير للمنظومة الإلكترونية والخاصة بالتطبيقات.

وتقدم بعض الخدمات الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف إمكانية طلب الحصول على مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي، إضافة إلى إصدار بطاقة الفيزا او تغيير حالتها بإيقافها أو إلغاءها، مع إمكانية إصدار بطاقة الزاد المحلية والتحكم بتغيير حالتها وإعادة إصدار الرقم السري، بالإضافة إلى الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول الإلكترونية.

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