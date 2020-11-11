عميد تاجوراء يحذر من عودة أزمة القمامة في ظل انقطاع التمويل

حذر عميد بلدية تاجوراء حسين عطية من عودة أزمة تكدس القمامة في الشوارع خلال الفترة المقبلة، نتيجة توقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي المتعلق بالمخصصات المالية لشركة النظافة.

وأوضح عطية في بيان عقب اجتماعه مع مدير شركة الخدمات العامة بتاجوراء، بأن تكدس القمامة قادم لا محالة، نتيجة نقص العمالة ونقص السيولة وتأخر مرتبات العاملين لمدة 6 أشهر، إضافة إلى غياب مصاريف التشغيل.

وطالب عميد تاجوراء المجلس الرئاسي ووزارة الحكم المحلي بتحمل المسئولية في تكليف مجلس إدارة لشركة النظافة من عمداء البلديات لاختيار إدارة تنفيذية خاصة بها، خاصة مع عدم إصدار أي قرار إيجابي متعلق بالنظافة بالبلديات.

وجدد عطية الدعوة إلى الأجهزة الرقابة لمتابعة أسباب أزمة تكدس القمامة والتي ترفض البلديات تحمل مسئوليتها في حين يتم صرف مخصصات النظافة لجهات أخرى بعيدًا عنهم وفق منطق الاختصاص.

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