انتعاش أسواق النفط مع إعلان التوصّل للقاح ضد “كورونا”

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا، في ظلّ الإعلان عن نجاح لقاح فعّال لفيروس “كورونا”؛ لكن توقعات الطلب على الوقود لا تزال ضبابية في ظلّ إعادة فرض إجراءات عزل عام في أوروبا والولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت في تمام الساعة 11 بتوقيت ليبيا، صعودًا بنحو دولار مسجلة 44,62 دولارًا للبرميل، وبالمقابل سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42,35 دولارًا للبرميل مرتفعة بـ 99 سنتًا.

وفي السياق ذاته، كان معهد البترول الأمريكي قد كشف، يوم أمس، في بيانات له، أن مخزونات الخام الأمريكي انخفضت 5,1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته “رويترز” بتراجعها 913 ألف برميل، في وقت سجل فيه كلا الخامين ارتفاعًا يوم الثلاثاء بنحو 3٪.

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