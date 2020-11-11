خاص لصدى: المركزي يحذر من انقسام التجاري الوطني …ومسؤول آخر يوضح تبعات الأمر …إليكم التفاصيل

صرح مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً حول مراسلة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى مدير عام المصرف التجاري الوطني “الصديق خنفر” ومطالبته بالامتثال لقرار مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني بتعيين “جلال الصادي” خلفاً له وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية .

حيث حذر المصدر من تبعيات هذا الأمر ، والذي ستسبب في انقسام مصرف التجاري الوطني بفصل المنظومات واحتمال نقل إدارات من الشرق إلى الغرب .

وقال أحد المسؤولين البارزين بالقطاع المصرفي في تصريح لصدى الاقتصادية أن المدير الجديد “جلال الصادي” سيتولى عمله من التجاري طرابلس وأن ادارة العمليات طرابلس سوف تنفذ أوامر المدير العام بطرابلس .

المصدر أكد على أنه سوف تفصل المنظومة مع الإدارة العامة في البيضاء وينقسم التجاري ،و لن توجد أي طريقة مباشرة لنقل الحسابات بين طرابلس والبيضاء تماما كما حصل للمركزي ، مع تحذيره من تباعات هذا الأمر .

حيث تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية يوم الأمس حصرياً من داخل أروقة المركزي على مراسلة إدارة الرقابة على المصارف والنقد إلى المدير التنفيذي لقطاع المخاطر بالتجاري الوطني “الصديق خنفر” .

حيث تضمنت الرسالة أن يلتزم “الصديق خنفر” بقرار مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني والذي ينص على أن يتم تعيين مدير تنفيذي جديد للبنك ، بالإضافة إلى تحميله كافة المسؤولية رفقة من تعامل معه في عدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعن أي تصرفات مخالفة لذلك وأنه سيتعرض للمسؤولية القانونية بالخصوص .

وكان مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء قد اعترض على قرار مجلس إدارة التجاري الوطني بتعيين مدير خلفاً لخنفر وأن يستمر في عمله .

حيث عين مجلس الإدارة في البداية البراني حسن مديراً خلفاً لخنفر والذي قدم استقالته بعد ذلك ليعين مجلس الإدارة من جديد جلال الصادي بصفة مؤقتة .

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