الجراري يؤكد استمرار التبادل التجاري مع مصر دون قيود جديدة

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري اليوم الأربعاء، على استمرار التبادل التجاري مع الجانب المصري دون قيود جديدة عبر منفذ امساعد الحدودي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة بين الوزير منير عصر ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، تناول الاجتماع تطوير أوجه التعاون بين البلدين من ناحية التبادل التجاري وتسهيل إجراءات دخول السلع والمواد الغدائية عبر المنفذ من الجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المتواصلة من قبل الغرفة الاقتصادية خاصة في ما يتعلق بمتابعة النشاط التجاري عبر الخط البحري بين الجانب المصري وميناء طبرق.

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