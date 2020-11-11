مجلس وزراء المؤقتة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021

أعلنت الحكومة المؤقتة في بنغازي اليوم الأربعاء، عن مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة للسنة القادمة 2021، خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لهذا العام.

ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي، إضافة إلى اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة في قطاع الصحة والتعليم وسوق العمل.

وأشار البيان إلى موافقة المجلس على اعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشاريع، مؤكدًا على عدم السماح بدخول العمالة الأجنبية عبر المنافذ إلا بعد اتباع الإجراءات المنظمة وموافقة جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة العمل والتأهيل ووزارة الداخلية.

وقرر مجلس الوزارء الموافقة على اعتماد أربع مؤسسات صحية تقع بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة من بينها ثلاثة مراكز صحية بمناطق القرضة الشاطئ وزلة وقمينس على أن يتمتع اثنين منها بالذمة المالية المستقلة، إضافة إلى اعتماد مستشفى عطية الكاسح ببلدية الكفرة وترقيته لمستشفى تعليمي، بحسب البيان.

وفي الشأن التعليمي، قرر المجلس الموافقة على رفع المعهد العالي للمهن الشاملة قمينس إلى كلية للعلوم التقنية، ورفع المعهد العالي للمهن الشاملة درنه إلى كلية للعلوم التقنية، إضافة إلى رفع المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بالخاثر إلى معهد عالي للمهن الشاملة.

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