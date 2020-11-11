خاص لصدى:لانتحال “الصديق خنفر” صفة المدير العام .. رئيس مجلس إدارة التجاري الوطني يوجه شكوى لمكتب النائب العام

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة مصرف التجا ري الوطني “عبد الوهاب المختار” إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام .

تضمنت المراسلة اجتماعات الجمعية العمومية للبنك والتي قضت بتعيين “الصديق خنفر” مدير تنفيذي لقطاع المخاطر وتعيين مدير عام للمصرف”جلال الصادي” بصفة مؤقتة ،وقد باشر الصادي مهامه في 26 أكتوبر 2020 ، إلا أن مجلس الإدارة فجئ بامتناع “خنفر” عن تنفيذ قراري مجلس الإدارة بحجة عن موافقة محافظ البنك المركزي بالبيضاء على قرارات مجلس الإدارة .

كذلك تضمنت المراسلة عدم تقييد مدير إدارة الامتثال المكلف “حكيم الشيخي” بتعميم قرارات مجلس الإدارة ، مضيفاً أن موقف خنفر لم يكن الامتناع فقط بل الاستمرار في ممارسة مهام المدير العام أو انتحاله الصفة بهذه الطريقة دون أي أساس قانوني ، وأن عدم ابلاغ المجلس عن هذا الأمر يعرض المجلس للمساءلة .

رئيس المجلس خلال مراسلتة لمكتب النائب العام والتي تحصلت صدى حصرياً عليها أكد على أن هذا الأمر يعد سابقة خطيرة في القطاع المصرفي وبالأخص التجاري الوطني مما يضفي على أمواله ورأس ماله كما أنه يدير حسابات أغلب الجهات الحكومية وأن انتحال “خنفر”لصفة مدير عام سيهدد مصالح هذه الجهات ويضر بالمال العام وبالمركز المالي للمصرف .

“المختار” خلال مراسلته لمكتب النائب الام والتي استفردت صدى بنشرها قال أنه تم تبليغ البنك المركزي والجهات الرقابية ، وانذا “خنفر” كتابياً للالتزام بقرارات المجلس ، إلا أنه لم يبذي أهمية لذلك ، وذلذا فإن مجلس الإدارة بصدد إبلاغكم عن جريمة انتحال الصفة ـ ويخلي مسؤوليته من أي تصرفات تلحق الضرر بالمصرف بسبب انتحال “خنفر” للصفة ، مع مطالبته بالتدخل الفوري لمنع هذه التصرفات .

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