اقتصاد

شركة النقل السريع تُسير رحلات من بنغازي وطرابلس وطبرق “أسعار”

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للنقل السريع أمس الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إعادة تشغيل رحلاتها من طرابلس إلى بنغازي، ورحلاتها من طرابلس إلى طبرق.

وقالت الشركة إن سعر تذكرة الرحلة من بنغازي إلى طرابلس سيكون 50 دينارا، فيما سيكون سعر تذكرة طرابلس طبرق 70 دينارا، مشيرة إلى أن أولى رحلاتها ستبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق للـ22 من نوفمبر الجاري.

وفي السياق ذاته أكدت الشركة العامة للنقل السريع أنه سيتم فتح باب شراء التذاكر من اليوم الأربعاء، ولمحت في الوقت نفسه إلى قرب تسيير رحلات دولية إلى القاهرة بسعر 315 دينارا ، وذكرت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تفاصيل أخرى حول خطوط ورحلات الشركة في وقت لاحق عبر صفحتها الرسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك