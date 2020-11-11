شركة النقل السريع تُسير رحلات من بنغازي وطرابلس وطبرق “أسعار”

أعلنت الشركة العامة للنقل السريع أمس الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إعادة تشغيل رحلاتها من طرابلس إلى بنغازي، ورحلاتها من طرابلس إلى طبرق.

وقالت الشركة إن سعر تذكرة الرحلة من بنغازي إلى طرابلس سيكون 50 دينارا، فيما سيكون سعر تذكرة طرابلس طبرق 70 دينارا، مشيرة إلى أن أولى رحلاتها ستبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق للـ22 من نوفمبر الجاري.

وفي السياق ذاته أكدت الشركة العامة للنقل السريع أنه سيتم فتح باب شراء التذاكر من اليوم الأربعاء، ولمحت في الوقت نفسه إلى قرب تسيير رحلات دولية إلى القاهرة بسعر 315 دينارا ، وذكرت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تفاصيل أخرى حول خطوط ورحلات الشركة في وقت لاحق عبر صفحتها الرسمية.

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