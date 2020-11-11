بلومبيرج: وصول إنتاج ليبيا النفطي لـ1,1 مليون برميل يوميًا يربك “أوبك بلس”

واشنطن 11 نوفمبر 2020 (وال) – أفادت وكالة بلومبيرج الأمريكية بأن ليبيا عززت إنتاجها النفطي إلى أكثر من 1.1 مليون برميل يوميًا، مقتربةً شيئًا فشيئًا من المستوى الذي كانت تنتجه.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن ليبيا الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وموطن أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، رفعت الإنتاج مع زيادته في أكبر حقليها “الشرارة والواحة”، ناقلة عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته، تأكيده بأنها المرة الأولى التي تصل فيها ليبيا إلى هذا الكم من الإنتاج منذ أوائل يناير الماضي.

وأضافت أن زيادة الإنتاج النفطي الليبي تُشكل تحديًا غير مرحب به لأوبك بلس، لاسيما أنه كان من المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا مطلع العام المقبل كجزء من خطة لتخفيف التخفيضات التي بدأت في مايو الماضي خلال ذروة جائحة فيروس كورونا، موضحة أن المجموعة قد تضطر إلى التأخير مع تعرض أسعار النفط الخام للضغط مرة أخرى.

وتابعت الوكالة أن عودة ظهور ليبيا – كانت تنتج أقل من 100000 برميل يوميًا في أوائل سبتمبر – قد فاجأ تجار النفط تمامًا مثلما أدى تجدد الإغلاق بسبب فيروس كورونا في أوروبا والحالات المتسارعة في الولايات المتحدة إلى خنق استخدام الطاقة. (وال – واشنطن) س س

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