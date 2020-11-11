ميناء طرابلس يستقبل 17 ألف طن من الأسمنت

استقبل ميناء طرابلس البحري عددا من السفن التجارية في الساعات الماضية من بينها سفينة نقل الأسمنت “اويا ستار” التابعة للوكيل الملاحي النيل للتوكيلات الملاحية حاملة على متنها 17 ألف طن من الأسمنت السائب، بالإضافة إلى السفينة “ماهر” التابعة للوكيل الملاحي الشرق للتوكيلات الملاحية محملة بنحو 8 آلاف طن من الأسمنت المكيس.

ورست على أرصفة الميناء أيضا السفينة “اعتدال” والتي تتبع وكالة مدوين للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4 آلاف و300 طن من الأسمنت السائب، إلى جانب السفينة” لكي برذر” التابعة للوكيل الملاحي ليبيا تضامن للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 7500 طن من الأسمنت المكيس.

ويشهد ميناء طرابلس حركة تجارية نشطة بدخول سفن متنوعة على أرصفته تحمل بضائع وسلعاً مختلفة.

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