اقتصاد

الهروج تركب عدادات جديدة لشحن النفط الخام

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت الفرق الهندسية التابعة لشركة الهروج للخدمات النفطية في تغيير عدادات القياس لمنصة الشحن الرئيسية للنفط الخام رقم 4 في ميناء شركة الهروج.

وأوضحت الشركة عبر منصاتها الرسمية أن العمليات الفنية شاركت فيها 4 أقسام مبينة أن عمليات التغيير تحدث بعد مرور 25 مليون برميل، وفقا لتوصيات إدارة القياس والتفتيش في المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت شركة الهروج قد ناقشت قبل أيام تطوير أعمالها مع شركة “RPS” الإنجليزية وشركتي الواحة للنفط وسرت لإنتاج النفط والغاز وتركزت المباحثات حول نجاح الدراسات المكمنية والجيولوجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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