الحكومة المؤقتة تُحيل قانون إنشاء سوق المال الليبي إلى مجلس النواب

قالت الحكومة المؤقتة في بنغازي اليوم الأربعاء، إنها أحالت قانون إنشاء سوق المال الليبي إلى مجلس النواب في طبرق؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنه واعتماده خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس وزراء الحكومة في العام 2020، والذي ناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، إضافة إلى اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، بأنها أحالت أيضًا قانون المعاملات الإلكترونية إلى مجلس النواب بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على تضمينه مع القرارات المحالة إلى النواب.

وكانت الحكومة المؤقتة اتخذت جملة من القرارات بقطاعات الصحة والتعليم وسوق العمل، من أبرزها اعتماد مراكز صحية وترقية مؤسسات تعليمية، إضافة إلى إجراءات أخرى متعلقة بالعمالة الأجنبية في السوق المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية