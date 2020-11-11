الأمين يبحث الإفراج عن المرتبات المتعثرة مع لجنة المالية والتخطيط بالنواب

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، الإفراج عن المرتبات المتعثرة مع لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب بطرابلس.

وشارك في الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر الوزارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ووكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي ومدير إدارة متابعة مرتبات الدولة بديوان المحاسبة، إضافة إلى رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عبدالمنعم بلكور.

وبحسب بيان للوزارة، تناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بملف الإفراجات والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المشتركة ولجنة ترشيد المرتبات، إضافة إلى عرض الآليات المنظّمة للإفراج عن المرتبات التي وضعتها اللجنة، وفق صلاحيات وزارتي العمل والمالية.

وأضاف البيان بأن الاجتماع ناقش الخطة المصاحبة لتنظيم هيكلة الدولة بشكل عام والوظيفة العامة بشكل خاص، لمعالجة التضخم الإداري وتحقيق الكفاءة في العمل بمؤسسات الدولة.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على إيلاء أهمية كبرى لملف الإفراج عن مرتبات الموظفين والإسراع في تنفيذه وفق الآليات التي وضعتها وزارتي العمل والمالية من خلال اللجنة المشتركة، مع مراعاة ظروف الموظفين الذين باشروا أعمالهم دون أن يتقاضوا مرتباتهم طيلة فترة عملهم، وبما يتلائم مع اللوائح والقوانين والمصلحة العامة.

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