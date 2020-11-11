ارتفاع كبير لمعدل التضخم في السودان

كشف الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، أن معدل التضخم في السودان ارتفع إلى أكثر من 229% خلال شهر أكتوبر الماضي بالمقارنة مع سبتمبر الماضي الذي سجل فيه أكثر من 212%، بارتفاع قدره نحو 17 نقطة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأشار الجهاز إلى أن معدل التغيير لمجموعة الأغذية والمشروبات كان مقارنة بمعدلات التضخم في سبتمبر الماضي، وارتفع التضخم في السنوات الماضية مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات ووجود سوق سوداء للدولار الأمريكي.

يشار إلى أن الاقتصاد السوداني تضرر بشدة عندما انفصل الجنوب عنه في 2011، مما كلفه ثلاثة أرباع إنتاجه السابق من النفط وهو مصدر مهم للعملة الصعبة.

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