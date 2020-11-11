الرئاسي يُحيل طلب بلدية حي الأندلس بإنشاء 148 وحدة سكنية لجهاز الإسكان والمرافق

قالت بلدية حي الأندلس اليوم الأربعاء، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحال طلبها بإنشاء 148 وحدة سكنية إلى جهاز مشروع تنفيذ الإسكان والمرافق.

وأوضحت البلدية في بيان لها، بأن الرئاسي أرفق طلبها ضمن خطابه الموجه إلى جهاز مشروع تنفيذ الإسكان والمرافق والذي يشمل تنفيذ مشروع الوحدات السكنية بموقع معسكر قرجي الواقع بنطاق البلدية.

ويأتي المشروع المتعاقد عليه مع شركة الاتحاد العربي للمقاولات ضمن مشروع تنفيذ 2870 وحدة سكنية في عدد من المناطق، بحسب خطاب الرئاسي الموجه للجهاز.

وطالب الخطاب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدراسة المقترح مع جهات الاختصاص قبل عرضة على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

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