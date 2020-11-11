الأعلى للقضاء يصدر بياناً بخصوص الحوار بتونس… وخبير قانوني يوصي استبعاده من أي اتفاقيات لتقاسم المناصب السيادية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بياناً اليوم حول الحوارات الليبية الجارية بتونس .

وبحسب بيانه فإن المجلس استهجن فيما سبق والآن كذلك منطق المحاصصة فيما يخص الوظائف القيادية ورفض أي مخرجات تؤدي إلى ذلك .

المجلس أكد على موقفه الرافض لإدخال القضاء في أتون المحاصصات الجهوية التي كافح المجلس من أجل النأي بالقضاء عنها .

ووفقا للبيان فإنه يضع المسؤولية أمام المتحاورين وأنه لن يقف متفرجا على تقاسم السلطة القضائية وفقاً لمعايير لا يسندها نص في القانون ولا عرف قضائي مع تأكيده على أن استقلال السلطة القضائية .

كما أكد الخبير القانوني د. طه بعرة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على دعمه بيان المجلس الأعلى للقضاء ووحدة القضاء الليبي التي كلفتها المؤسسة بأبنائها وخدمة للعدالة في ليبيا رغم التشظي والحروب والانقسامات لسنوات طويلة .

وتابع بالقول: استقلال المجلس الأعلى للقضاء يجب أن تكون ركيزة لأي اتفاق سياسي متحضر وأن يستبعد تماماً من أي اتفاقيات على تقاسم المناصب السيادية المشار إليها في المادة الخامسة عشر من اتفاق الصخيرات .

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