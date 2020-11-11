المؤقتة تتجه لتطوير ميناء بنغازي البحري

أخبار ليبيا24
قالت الحكومة الليبية “المؤقتة” اليوم الأربعاء، إنها تتجه لتطوير ميناء بنغازي البحري ليكون ميناءً محورياً يربط بين قارتي أفريقيا وأوروبا.
وأفاد، المكتب الإعلامي للحكومة، أن رئيس مجلس وزراء الحكومة عبدالله الثني أصدر اليوم تعليماته بالعمل على تطوير ميناء بنغازي البحري.
وأضاف، أن الثني بحث مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، إمكانية إعداد خطة لتطوير الميناء، بما يكفل استيعاب أكبر عدد من السفن والناقلات.
وذكر، أن الاجتماع ناقش، في حضور مدير إدارة الموانئ والنقل البحري في الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن حسين الشرع، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للمواني الكابتن يزيد بوزريدة، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء السيد رضا الفريطيس، كيفية العمل على زيادة مستوى الدخل التجاري للميناء، بما بترتب عليه زيادة فرص العمل للعناصر الوطنية ويحقق إيراداً للخزانة العامة للدولة.
وقال، المكتب الإعلامي للحكومة، إن الثني اطلع على خطة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، التي تهدف لإنشاء مشاريع محورية تسمح بدخول السفن ذات الغاطس الكبير، مما يساعد على الرفع من مستوى الخدمة في الميناء.
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