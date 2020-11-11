المؤقتة تتجه لتطوير ميناء بنغازي البحري

أخبار ليبيا24

قالت الحكومة الليبية “المؤقتة” اليوم الأربعاء، إنها تتجه لتطوير ميناء بنغازي البحري ليكون ميناءً محورياً يربط بين قارتي أفريقيا وأوروبا.

وأفاد، المكتب الإعلامي للحكومة، أن رئيس مجلس وزراء الحكومة عبدالله الثني أصدر اليوم تعليماته بالعمل على تطوير ميناء بنغازي البحري.

وأضاف، أن الثني بحث مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، إمكانية إعداد خطة لتطوير الميناء، بما يكفل استيعاب أكبر عدد من السفن والناقلات.

وذكر، أن الاجتماع ناقش، في حضور مدير إدارة الموانئ والنقل البحري في الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن حسين الشرع، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للمواني الكابتن يزيد بوزريدة، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء السيد رضا الفريطيس، كيفية العمل على زيادة مستوى الدخل التجاري للميناء، بما بترتب عليه زيادة فرص العمل للعناصر الوطنية ويحقق إيراداً للخزانة العامة للدولة.

وقال، المكتب الإعلامي للحكومة، إن الثني اطلع على خطة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، التي تهدف لإنشاء مشاريع محورية تسمح بدخول السفن ذات الغاطس الكبير، مما يساعد على الرفع من مستوى الخدمة في الميناء.