اجتماع مشترك بين الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة

القاهرة 11 نوفمبر 2020 (وال) – عقد رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي السيد هاني سفراكس، اجتماعاً موسعاً مع رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة السيد محمد إمبابي، وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتجارية والشعب، عادل عبدالكريم رزين، ورئيس مجلس ادارة شعبة شركات توظيف المصريين بالخارج، السيد أحمد سعد مصطفى، والمدير العام وعضو مجلس ادارة شعبة التوظيف بالخارج بالغرفة التجارية بالجيزة السيد أسامة محمد أحمد.

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن التعاون والتنسيق بين الغرفة الاقتصادية المشتركة، وغرفة التجارة بالجيزة في كل مجالات التجارة بين البلدين، حيث أن غرفة التجارة بالجيزة تصنّف من أكبر 27 غرفة التابعة للإتحاد المصرى من حيث حجم الأعمال، فيما تقوم الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة في تنسيق العلاقات الثنائية بين البلدين ليبيا ومصر وتعزيز فرص التبادل التجاري، وتنشيط الاقتصاد المشترك، وتذليل الصعاب أمام رجال الأعمال والتجار، والمساهمة في إقامة المؤتمرات المشتركة بين الجانبين. (وال – القاهرة) س خ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال