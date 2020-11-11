انخفاض ملحوظ للدينار الليبي مقابل الدولار واليورو.. أخـر الأسـعـار

قفزت اسعار العملات الاجنبية وفي مقدمتها الدولار الامريكي واليورو مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاربعاء.

وسجل الدولار واليورو ارتفاعا ملحوظاً مقابل الدينار، كما سجلت العملات العربية والليرة التركية حفاظها على مستوياتها التي سجلتها يوم امس، فيما ارتفع الذهب بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 11-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.36 و6.37 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6,385 دينار

اليورو = 7.49 دينار

الجنية الإسترليني 8.20 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.28 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 266 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 309 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 353 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 330 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 375 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.77 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.70 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.60 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.13 دينار “مصرف الجمهورية”.

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