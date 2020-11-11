مربكًا “أوبك بلس”.. بلومبيرج: إنتاج ليبيا النفطي وصل لمليون برميل يوميًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت وكالة بلومبيرج الأمريكية بأن ليبيا عززت إنتاجها النفطي إلى أكثر من 1.1 مليون برميل يوميًا، مقتربةً شيئًا فشيئًا من المستوى الذي كانت تنتجه قبل الحرب على طرابلس، التي تسببت في إغلاق الحقول والموانئ النفطية في شهر يناير الماضي.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن ليبيا الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وموطن أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، رفعت الإنتاج مع زيادته في أكبر حقليها “الشرارة والواحة”، ناقلة عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته، تأكيده بأنها المرة الأولى التي تصل فيها ليبيا إلى هذا الكم من الإنتاج منذ أوائل يناير الماضي.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن ليبيا كانت تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا قبل إغلاق قطاع الطاقة في البلاد إلى حد كبير مطلع العام الجاري من قبل خليفة حفتر، الذي عاود فتح الموانئ والحقول النفطية في منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد إنهاء القتال في يونيو الماضي.

وأضافت أن زيادة الإنتاج النفطي الليبي تُشكل تحديًا غير مرحب به لأوبك بلس، لاسيما أنه كان من المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا مطلع العام المقبل كجزء من خطة لتخفيف التخفيضات التي بدأت في مايو الماضي خلال ذروة جائحة فيروس كورونا، موضحة أن المجموعة قد تضطر إلى التأخير مع تعرض أسعار النفط الخام للضغط مرة أخرى.

وتابعت الوكالة أن عودة ظهور ليبيا – كانت تنتج أقل من 100000 برميل يوميًا في أوائل سبتمبر – قد فاجأ تجار النفط تمامًا مثلما أدى تجدد الإغلاق بسبب فيروس كورونا في أوروبا والحالات المتسارعة في الولايات المتحدة إلى خنق استخدام الطاقة.