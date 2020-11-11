محاولة اقتحام مقر هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس بقوة السلاح

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس اليوم الأربعاء، عن قيام مجموعة مسلحة تتقدمها سيارة تحمل شعار قوة العمليات الخاصة فرع طرابلس والتابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى مسلحين آخرين بمحاولة اقتحام مقرها بقوة السلاح.

وأوضحت الهيئة في بيان، بأن المجموعة المسلحة كانت برفقة المدعو محمد عمر المشاي مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمدعو عبدالله قادربوه الذي يدعي تكليفه وكيلاً للهيئة، بموجب قرار مخالف للقانون يحمل الرقم 4 لسنة 2014، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار التكليف الذي يحمله عبدالله قادربوه غير شرعي وفق ما توصلت إليه لجنة متابعة الأجهزة الرقابية وخطاب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق، لكونه معيب بعدم الاختصاص.

وتسببت الحادثة بحالة من الفزع والخوف وإرباك للموظفين داخل الهيئة وسكان المنطقة، بينما أكدت الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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