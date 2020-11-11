لجنة المالية بمجلس النواب تناقش ملف الإفراجات المالية للجهات العامة

عقدت لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب بطرابلس اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة “عبد المنعم بالكور”، وعضوية ” عبد الغني الفطيسي”، ” عبد الله اللافي” مع وزير العمل والتأهيل “المهدي الأمين”، وبحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” و وكيل ديوان المحاسبة “علاء المسلاتي” و مدير إدارة متابعة مرتبات الدولة بديوان المحاسبة.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف الإفراجات وآخر الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المشتركة ولجنة ترشيد المرتبات.

كما تم مناقشة وعرض الآليات المنظّمة للإفراج عن المرتبات التي وضعتها اللجنة وفق صلاحيات وزارتي العمل والمالية، والخطة المصاحبة لتنظيم هيكلة الدولة بشكل عام والوظيفة العامة بشكل خاص ليعالج التضخم الإداري ويحقق الكفاءة في العمل بمؤسسات الدولة .

واتفق الحضور على أهمية ملف الإفراج عن مرتبات الموظفين والاسراع في تنفيذه وفق للآلية التي وضعتها وزارتي العمل والمالية من خلال اللجنة المشتركة ،مراعاة لظروف الموظفين الذين باشروا أعمالهم دون أن يتقاضوا مرتباتهم طيلة فترة عملهم، وبما يتلائم مع اللوائح والقوانين والمصلحة العامة.

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