اقتصاد

ميناء الحريقة يستقبل ناقلة نفط لشحن 23 ألف طن “نافتا”

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية عن رسو ناقلة النفط “HAFNIA BERING” على رصيف شركة “البريقة لتسويق النفط”، بميناء الحريقة.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أن الناقلة ستشحن حوالي 23 ألف طن متري من مادة “لايتنافتا”.

وأضافت أنها قامت بتقديم الخدمات البحرية للناقلة فور وصولها، من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة لها.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق، عن رسو ناقلة نفط أخرى على أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، لشحن 600 ألف برميل نفط خام.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك