ميناء الحريقة يستقبل ناقلة نفط لشحن 23 ألف طن “نافتا”

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية عن رسو ناقلة النفط “HAFNIA BERING” على رصيف شركة “البريقة لتسويق النفط”، بميناء الحريقة.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أن الناقلة ستشحن حوالي 23 ألف طن متري من مادة “لايتنافتا”.

وأضافت أنها قامت بتقديم الخدمات البحرية للناقلة فور وصولها، من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة لها.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق، عن رسو ناقلة نفط أخرى على أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، لشحن 600 ألف برميل نفط خام.

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