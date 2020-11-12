اتحاد عمال حقل “أمال” يطالبون بصرف مرتباتهم المتأخرة

بحث اتحاد عمال حقل “أمال”، التابع لشركة “الهروج للعمليات النفطية”، المشكلات التي تواجه الموظفين، سواءً المالية والفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع، شارك رئيس الاتحاد، وعضو الإعلام والرياضة بالاتحاد.

وتضمن الاجتماع، مناقشة مشكلات الموظفين المتعلقة بساعات العمل الإضافي، وهي أهم المشكلات، ومستحقاتهم عن شهري مارس وأبريل، ومكافأة عيد العمال لسنة2020، ومكافأة كل خمس سنوات، إضافة إلى تأخر المرتبات، التأمين الصحي، والترقيات، وغيرها.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إحالة كل هذه الحقوق و المطالب إلى إدارة الشركة و بعضها إلى المؤسسة الوطنية للنفط عن طريق اتحاد عام شركة “الهروج”؛ وذلك للنظر فيها وتنفيذها.

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