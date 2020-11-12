“الواحة للنفط” تُحدّث البنية التحتية لخطوط نقل النفط الخام

تمكنت فرق الخدمات والنقل وأقسام اللحام والبيئة التابعة لشركة “الواحة للنفط”، من تحديث البنية التحتية لخطوط نقل النفط الخام.

وأفادت الشركة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أن الفرق التابعة لها تمكنت من صيانة واستبدال وصلات بخطوط نقل النفط الخام التي تربط بين محطات النفط الخام والحقول المجاورة، والتي تعرضت لبعض المشكلات الفنية؛ بسبب فترة التوقف السابقة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه العملية استغرقت 16 ساعة، مضيفةً أن العملية من شأنها تعزيز شبكات النقل الحيوية وتحسين مستويات إنتاج النفط بما يحقق تطلعات الشركة لرفع قدراتها الإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني.

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