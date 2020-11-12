السيوي: سيستأنف بيع منحة أرباب الأسر فور الحصول على رصيد كاف من الدولار في حساب المركزي وضمان استمرار تصدير النفط

قال مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر من النقد الاجنبي بمصرف ليبيا المركزي، “سالم مفتاح السيوي”، إن استئناف بيع منحة ارباب الأسر متوقف على توفر رصيد كاف من العملة الصعبة في حساب المصرف المركزي، خاصة بعد خسائر قاربت الـ 9 مليار دولار بسبب اغلاق تصدير النفط والذي تسبب في إيقاف المنحة.

وأوضح السيوي – في مقابلة مع الرائد – الأربعاء، أنه لا يوجد ضمانات حقيقة لاستمرار ضخ النفط وهو مهدد بالإيقاف في أي لحظة وفق قوله.

وذكر السيوي أنه في حال صحت الاخبار المتداولة حول الاتفاق على وضع إيرادات بيع النفط في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط، وحجب هذا الحساب وعدم التصرف به، وذلك يعني أن المركزي لا يستطيع التعامل معه والاستفادة منه في بيع النقد الأجنبي.

و في سياق متصل أشار السيوي إلي أن التجار هم وراء اشاعات فتح المنظومة الأسبوع المقبل، بغرض خفض سعر الدولار في السوق السوداء ليقوموا بشرائه بسعر اقل وعندما يتم نفي الخبر ؛يرتفع السعر من جديد ليتمكنوا من بيعه بسعر أعلى، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الشائعات واخذ الاخبار من موقع المصرف الرسمي .

ونوه السيوي إلى أنه عندما يستأنف انتاج النفط بشكل طبيعي، وتستقر الدولة وتتوحد مؤسساتها، قد لا نكون بحاجة لمنحة أرباب أسر، لأنه حينها سيعود الدولار لسعره الطبيعي، وسيكون سعر الدولار في السوق الموازي أقل منه في المصرف المركزي، كما حصل في السنوات الماضية.

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