الرقابة على الأغذية والأدوية ينفي ماورد ببيان الرقابة الإدارية حيال اقتحام “المشاي” لمقر الهيئة

نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية خلال بيان نشره الأخبار المتداولة حول علاقة مدير عام المركز “محمد المشاي” في شأن مرافقة جهات آمنية للدخول لمقر هيئة الرقابة الادارية الذي جاء على خلفية تكليف وكيلا لهيئة الرقابة الإدارية من قبل مجلس النواب .

كما أكد مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية بأنه جهة اعتبارية بحثية تقتصر مهامها بلحفاظ وتوفير أمن غذائي و دوائي بكامل اليبيا ، وإحكام القبضة الرقابية على تدفق السلع الغذائي و الدوائية عبر منافذ البلاد.

وكان المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية قد أكد الأمس على محاولة اقتحام هيئة الرقابة الإدارية من قبل المجموعة المسلحة كانت برفقة محمد عمر المشاي مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمدعو عبدالله قادربوه الذي يدعي تكليفه وكيلاً للهيئة، بموجب قرار مخالف للقانون يحمل الرقم 4 لسنة 2014، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار التكليف الذي يحمله عبدالله قادربوه غير شرعي وفق ما توصلت إليه لجنة متابعة الأجهزة الرقابية وخطاب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق، لكونه معيب بعدم الاختصاص.

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