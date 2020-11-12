“سرت للنفط” تبحث مع “شلمبرجير” مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية

بحث رئيس مجلس الإدارة بشركة “سرت للنفط والغاز”، مسعود سليمان، مع شركة “شلمبرجير للخدمات النفطية” العديد من النقاط المتعلقة بالمشاريع الحالية لزيادة القدرة الإنتاجية؛ والمتمثلة في مشروع المضخّات الغاطسة، ومشروع التكسير الهيدروليكي والتي نتجت عنها زيادة كبيرة في الإنتاج.

وتضمن الاجتماع استعراض خطة التدريب والتطوير للعناصر الوطنية في شركة “سرت” على التقنيات الحديثة ومجال المضخات الغاطسة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين شركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز”، وشركة “شلمبرجير للخدمات النفطية”.

وشارك في الاجتماع من جانب شركة “سرت” عضو مجلس الإدارة للعمليات ومدير إدارة الحفر والهندسة النفطية ومدير إدارة الإنتاج، ومن جانب شركة “شلمبرجير”، مدير عام شركة “شلمبرجير ليبيا” ومدير شركة “شلمبرجير بنغازي”.

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